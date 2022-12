Américo Gonza: "que me mencionen en un chat no significa que integre una organización criminal"

El congresista Américo Gonza criticó las informaciones del Ministerio Público que lo señalan como presunto coordinador de una organización criminal que se dedicaba al cobro de sobornos oficiales de la Policía Nacional para ascender a generales.

En entrevista exclusiva para 2022 en 24 Horas, señaló que él no esta investigado y menos es testigo en el caso de ascensos irregulares de la policía y el que haya sido mencionado en chats de los involucrados no significa que sea integrante de la presunta organización criminal.

“Me sorprende que me coloquen al costado de Bruno Pacheco (en el organigrama de la presunta organización criminal de ascensos irregulares), con quien tuve una relación tensa, siempre le pedí al señor presidente que lo retire del cargo, yo no estoy investigado, no soy testigo, a mí solo me mencionan en los mensajes y eso no significa que sea parte de esto”, señaló