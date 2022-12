Pasan al retiro a coroneles, comandantes y mayores de la PNP

La Junta de Calificación de Pases al Retiro de la Policía Nacional, formalizó el retiro de a baja de 166 oficiales de los grados de coroneles, comandantes y mayores de la institución policial. La mayoría de ellos, 122 por la causal de renovación de cuadros, además de 44 efectivos policiales que pasaron la retiro por pedido y decisión suya.

Del total de efectivos, 148 de ellos son oficiales de armas, conformados por 50 coroneles, 58 comandantes y 40 mayores, los demás quienes también pasaron al retiro, son oficiales de servicios, entre médicos, abogados, economistas, periodistas y psicólogos, entre otras profesiones.

Según fuentes a las que tuvo acceso diario La República, la lista en mención presentada por la Junta de Calificación, por la que invitaron al retiro a varios efectivos, se debe a que los oficiales superiores no tienen proyección en la institución policial. Es decir, hay coroneles que no cuentan con el curso en la Escuela de Posgrado de la PNP. Por parte de los comandantes y mayores, no tuvieron el curso de Estado Mayor.

PNP DAVID MEDINA

En esta lista se encuentra mayor PNP David Medina Guillén, integrante del Equipo Especial en Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder. Medina participó en la desarticulación de múltiples organizaciones criminales, así como en el operativo contra el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) mayor PNP en retiro José Fernández Latorre.