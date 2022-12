Flavio Cruz: “Indistintamente del intento de golpe de Estado, el gobierno de Castillo sí era democrático”

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció luego que el Gobierno de Dina Boluarte anunciara las destitución de 312 subprefectos en 23 regiones a nivel nacional, que en su mayoría habrían sido contratados por su alianza con el expresidente Pedro Castillo.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Cruz negó que el partido Perú Libre haya tenido presencia en las prefecturas y subprefecturas en las regiones del país, esto luego que denunciaran que solo se habría retirado a subprefectos del centro y sur del país.

“Me parece una media de reacción del gobierno que no nos parece, los tenientes alcaldes no están de acuerdo con la desaparición de subprefectos […] Perú Libre no estaba en las prefecturas un subprefecturas”, indicó.

En otro momento el vocero de Perú Libre señaló que se reunirán para debatir si otorgarán o no el voto de confianza al Gabinete de Alberto Otárola.

“Perú Libre mañana se reunirá, pero personalmente no le daría voto de confianza al Gabinete Ministerial […] fue un intento de golpe de estado no fue una dictadura, el gobierno de Pedro Castillo sí era democrático”, aseguró.