Presentan PL para que el presidente del Congreso reemplace a Dina Boluarte cuando viaje al exterior

El Poder Ejecutivo presentó este lunes 26 de diciembre un proyecto de ley "con carácter de urgente" al Congreso de la República, para que el presidente de la Mesa Directiva sea quien reemplace a la mandataria Dina Boluarte cuando le toque viajar al extranjero.

Dicha iniciativa propone incorporar el literal K en el artículo 32 del reglamento del Congreso, respecto a las funciones y atribuciones del titular de dicho Poder del Estado.

“Encargarse del despacho del presidente o presidenta de la República cuando sale del territorio nacional, en caso se encuentren impedidos y/o ausentes ambos vicepresidentes. La encargatura del despacho presidencial supone el ejercicio de funciones representativas y/o administrativas que permitan el normal funcionamiento de la Presidencia de la República”, se indica.

Los motivos

La iniciativa alega que, según la Constitución en nuestro país, es necesario que la persona encargada de reemplazar al jefe o jefa de Estado cuando viaje al exterior para actividades oficiales, deba ser alguien elegido por voto popular para la función pública, en caso de que ninguno de los vicepresidentes pueda asumir dicha responsabilidad. Por tal motivo, se descarta la opción de que el primer ministro cumpla con reemplazar al presidente.

“De la lectura del artículo 115 de la Constitución es posible concluir que la intención del constituyente es que quien asuma, incluso de manera temporal, las funciones de presidente de la República tengan como origen de su mandato la voluntad popular a través del voto. Por ende, al no ser el presidente del Consejo de Ministros elegido mediante elecciones generales, no podría interpretarse que es aquel quien debe encargarse del despacho presidencial, pues ello permitiría que cualquier ciudadano que no ha participado de una elección democrática, pueda acceder a la conducción del gobierno”, indican.

(Con información de Correo).