Premier Otárola: Ejecutivo apoya un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad

El premier Alberto Otárola se pronunció sobre las reformas políticas que apoya el Gobierno de Dina Boluarte en el marco del adelanto de elecciones. Dijo que pidió al titular del Congreso, José Williams, que el Legislativo "se aboque" a la aprobación de las reformas necesarias, y que se "defina" el retorno a la bicameralidad.

“Le he pedido al presidente del Congreso que se aboquen a lo necesario y lo que se puede hacer. Yo creo que ya no debe hacerse un debate sino definir si va a haber o no bicameralidad", sostuvo. Destacó que el Ejecutivo apoya un Congreso bicameral y la renovación "por tercios" de los parlamentarios.

Democracia interna

"Nosotros estamos en el tema del Congreso de la República por una reforma que permita la renovación por tercios del Parlamento y que se instale un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad, concretamente”, precisó el funcionario.

Asimismo, Otárola Peñaranda, en entrevista con RPP, indicó que el actual Gobierno propone como otra reforma importante, que debe analizar el Legislativo, que se "revisen" las "condiciones de democracia interna" de los partidos políticos.