Kelly Portalatino: "Yo no he evidenciado elementos terroristas en manifestaciones"

La congresista y exministra de Salud, Kelly Portalatino, se pronunció sobre las violentas manifestaciones que se suscitaron en el país exigiendo el cierre del Parlamento y en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

En entrevista exclusiva para 2022 en 24 Horas, la legisladora de Perú Libre detalló que, a juicio personal, no ha podido constatar la existencia de elementos terroristas en las protestas, sin embargo, recalcó que ello lo determinarán las investigaciones.

"Yo no he evidenciado elementos terroristas (en manifestaciones), yo he evidenciado que con este Decreto Supremo emitido para declarar estado de emergencia a nivel nacional están interviniendo a diestra y siniestra todas las casas y una de ellas fue Nuevo Perú", manifestó.

Sobre Gobierno de Castillo

Asimismo, Portalatino Ávalos alegó que, si bien en durante el Gobierno del expresidente Castillo se cometieron errores, el Congreso también tendría responsabilidad por la "ingobernabilidad" que ocasionó durante el último año y medio.

"En un año y medio, no hemos podido hacer muchos avances por toda la ingobernabilidad que ha generado en parte el Congreso de la República y también por los errores del Ejecutivo en su momento", sostuvo.