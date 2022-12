Dina Boluarte sobre AMLO: "No tiene derecho a intervenir en temas internos de un país"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien continúa respaldando al vacado expresidente golpista, Pedro Castillo Terrones y culpando al actual gobierno por la crisis política.

En entrevista para Exitosa noticias, la jefa de Estado descartó que el Perú rompa sus relaciones bilaterales con el país del norte, pese a las "injerencias" de AMLO, sin embargo, cuestionó sus constantes ataques al actual gobierno en nuestro país

“Las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están allí y no se van a romper. La injerencia del presidente (Andrés Manuel) López (Obrador) no le da derecho de intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, manifestó.

Sobre embajador mexicano Pablo Monroy

“Con México, ya hemos sacado una nota desde Cancillería. (Pablo Monroy, el embajador mexicano en Lima) tiene que abandonar (el país), si es que ya no lo hizo (...) Yo creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper, porque, si no, entraríamos en una situación de crisis internacional”, sostuvo.

(Con información de La República)