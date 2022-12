Sigrid Bazán anuncia que no dará voto de confianza al Gabinete Otárola

La congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se pronunció tras la designación de Alberto Otárola como nuevo presidente del Consejo de Ministros y lo otros cuatro nuevos integrantes del Gabinete Ministerial.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria de izquierda cuestionó las nuevas designaciones y anunció que no le otorgará el voto de investidura al Gabinete Otárola, alegando que esta restructuración en la PCM "representa el continuismo".

“No voy a darle la confianza a un gabinete que de nuevo no tiene nada, que solo representa el continuismo puro y que carga sobre sus hombros 27 muertes. Lamentablemente, la señora (Dina) Boluarte no da muestras de un discurso conciliador verdadero, solo se ha limitado a cogobernar con la derecha”, se lee en el tuit.

Mendoza critica designación de Otárola

Por su parte, la excandidata presidencial, Verónika Mendoza, criticó la designación de Alberto Otárola como primer ministro y lo responsabilizó por los fallecimientos durante las violentas manifestaciones en el país.

"Congreso y gobierno se burlan de las movilizaciones a lo largo y ancho del país y de la muerte de 27 peruanos. Ayer el Congreso decidió quedarse hasta julio 2024. Hoy D.Boluarte nombra como premier al responsable político directo de la militarización y las muertes", sostuvo.