Rodríguez Mackay: "Perú debe entregar el salvoconducto a la familia de Castillo, nos guste o no"

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció sobre el asilo político que el Gobierno de México concedió a la esposa e hijos del expresidente golpista, Pedro Castillo, e indicó que el Perú está en la obligación de otorgar el salvoconducto para que puedan viajar a tierras aztecas.

En entrevista para RPP Noticias, el excanciller explicó que según el artículo 36 de la Constitución y la Convención de Caracas de 1954 que Perú suscribió, corresponde otorgar el salvoconducto a la exprimera dama, Lilia Paredes y sus hijos.

"¿Qué debe hacer el Perú? De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, que dice que el Perú es respetuoso y reconoce el derecho de asilo, [el Perú] debe entregar el salvoconducto nos guste o no. Son reglas claras que el Perú firmó en 1954, en la Convención de Caracas sobre el asilo", señaló.

Rodríguez Mackay indicó que, si bien el Estado peruano podría argumentar su negativa alegando la investigación fiscal contra Lilia Paredes, lo que importa es la opinión del país que concede el asilo, en este caso, México considera que la esposa de Castillo Terrones es perseguida política.

“El asilo [político] es una institución que supone reglas muy bien trazadas, nos gusten o no. A la hora de calificar [al asilo político] no debemos darle ningún otro ingrediente que no sea el que califica, en este caso, el gobierno mexicano”, añadió.

“La percepción de la justicia peruana es distinta, pero no relevante. Es relevante lo que piensa México, porque esas son las reglas establecidas en la Convención de Caracas de 1954”, finalizó.