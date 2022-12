Pedro Castillo: exministros revelan algunos secretos del expresidente

Algunos de los secretos e intimidades del expresidente Pedro Castillo, fueron revelados por algunos de sus exministros que formaron parte durante su gobierno. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, señaló que Félix Chero, uno de sus ministros de Castillo en ese entonces, reveló que el exmandatario tuvo una cercanía con Alberto Fujimori, incluso tenía la intención de liberarlo si se daban las condiciones.

"El profesor Castillo manifestó algunas veces que, si en algún momento se daban las condiciones legales y políticas, y le correspondía la liberación al presidente Fujimori, él no tendría ningún inconveniente en aprobarlo, pero nunca llegó ninguna solicitud formal de este tipo", señaló Chero para H13.

Asimismo, un exintegrantes del Gabinete ministerial, también agregó que fue Fujimori quien tendió contacto con Castillo mediante terceros. “Dígale al presidente Castillo que veo que le están haciendo lo mismo que cuando me decían ‘japonés, nipón, lárgate a tu país’. Dígale que entiendo cómo se siente”, fue el encargo del exdictador. “Y el señor Castillo se sintió identificado con eso”, relató al semanario.

Otra de las revelaciones, para el semanario fue de un exministro que duró mucho tiempo en el cargo, el señala que un par de meses después de juramentar como jefe de Estado, Castillo ya había dado muestras sobre su carácter y algunos raros comportamientos.

"En los viajes al interior comenzó a pilotear y aterrizar los aviones en los que viajábamos. El pedía hacerlo y el personal aeronáutico se sentaba a su costado para darle las indicaciones. Recuerdo que a los ministros les parecía muy extraño", indicó un exministro que estuvo varios meses en el Ejecutivo.

Por su parte la expremier, Mirtha Chávez, dijo que "El presidente a veces se dejaba llevar por informaciones que no necesariamente eran verdad. En una ocasión me convocó de emergencia porque dijo que la derecha le había pagado a gente de provincias para que llegaran a Lima y lo sacaran de la presidencia. Quiso declarar el estado de emergencia. Le pregunté si esa información era del servicio de inteligencia, pero me dijo que se lo habían dicho sus maestros. Le expliqué que eso no se podía hacer porque no era algo comprobado y que la Constitución permitía las protestas. Le dije que declarar el estado de emergencia solo nos pondría al nivel de Nicaragua", señaló para el semanario periodístico.

SOBRE LOS 20 DÓLARES

Mirtha Vásquez, también reveló sobre los 20 mil dólares que se encontró en el baño del despacho de Bruno Pacheco, a quien el expresidente según señala la extitular de la PCM, respaldó.

"El día que el Ministerio Público encontró los 20 mil dólares de Pacheco en el baño de Palacio de Gobierno, le pregunté al expresidente qué estaba pasando y me respondió que todo era una celada de la Fiscalía […]. Le pedí a Pacheco que diera un paso al costado, pero se reunió con el presidente y él lo respaldó", señaló.

“En el tema de Sarratea fue lo mismo. El presidente me dijo que él iba a ese lugar porque en Palacio no cocinaban lo que a él le gustaba, que en Sarratea podía cocinar sopa y podía dormir”, agregó.