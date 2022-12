Susel Paredes: "Es muy grave que el presidente del Congreso haya ampliado la legislatura"

La congresista de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, se pronunció sobre la decisión tomada en la Junta de Portavoces para ampliar la actual legislatura ordinaria hasta el 28 de febrero del próximo año, a fin de "buscar consensos" para las reformas sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

En entrevista exclusiva para 2022 en 24 horas, la parlamentaria expresó su disconformidad con dicha medida y exhortó al presidente de la Mesa Directiva, José Williams, y lo exhortó a que "mañana mismo" se ponga a votación el proyecto de ley.

"Me siento muy decepcionada con el presidente del Congreso porque ha ampliado la legislatura cuando tenemos que votar esto, hoy día debimos votarlo, ya hemos escuchado a todos los entes técnicos [...] es muy grave que el presidente del Congreso haya postergado la legislatura. Yo lo exhorto a que mañana votemos y se inicie una nueva legislatura el primero de enero", dijo.

Sobre estado de emergencia

Asimismo, Paredes Piqué se mostró a favor de la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, sin embargo, exigió un debido control sobre el accionar de la PNP y las Fuerzas Armadas para contener las violentas manifestaciones.

"Yo creo que es necesario el estado de emergencia, lo que no puede pasar es que no haya control en los efectivos, tengo entendido que son del Ejército los que habrían disparado (en Ayacucho), eso no puede pasar", sostuvo.