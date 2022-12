Estado de Emergencia: toque de queda en el país solo será situacional, afirma premier Pedro Angulo

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Angulo, aclaró que el toque de queda en el país solo será situacional y en situaciones específicas en medio del Estado de Emergencia.

"El toque de queda va a ser situacional. Se circunscribe allí donde sea necesario. Si viéramos un aeropuerto que es tomado definitivamente allí se tomará esa medida y para recuperarlo", expresó en declaraciones a RPP Noticias.

REUNIONES SOCIALES NO SE VERÁN AFECTADAS

En esa línea, el premier negó que las reuniones sociales vayan a ser afectadas como se especuló entre la población ante el anuncio del Estado de Emergencia por 30 días a nivel nacional a causa de las protestas violentas en algunas regiones del país.

"Yo sé que hay algunas personas como que no han entendido que no podrán reunirse o están limitados sus derechos. La realidad es que no, solo si es absolutamente necesario es que eso podría ser limitado", indicó.

"Se trata de una declaración de emergencia que según los lugares, hay que entenderla, que puede ser para efectivizar el ingreso del ejército en alguna actividad en favor de la población y en otros casos simplemente preventiva. Por ejemplo en Chimbote, Ancash, es una declaración preventiva pues allí no se está restringiendo ningún derecho porque todavía no ha habido un brote", agregó.

(Con información de RPP)