Ministro del Interior: “Por ahora no están prohibidas las fiestas ni reuniones”

El titular del ministerio del Interior, César Cervantes Cárdenas, señaló esta tarde en dialogo con Exitosa, que no están prohibidas por ahora las reuniones sociales, fiestas o conciertos en el país, no obstante, con forme van pasando los días, no se descarta que evalúen suspender todo tipo de eventos, esto en el marco de estado de emergencia en el país.

Como se recuerda, el Gobierno de Dina Boluarte, emitió esta tarde el decreto supremo que declara el estado de emergencia por 30 días calendarios en todo el país ante las violentas protestas que se vienen registrando en diferentes regiones del país, esto, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Producto de las violentas protestas registradas, la Policía Nacional del Perú informó que hasta el momento hay 71 personas detenidas por su presunta participación en las protestas desarrolladas en Lima, Apurímac, Arequipa, Ica y La Libertad.

POLICÍAS HERIDOS

Según un reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la última semana, se han registrado producto de los enfrentamientos, 140 efectivos policiales heridos y daños materiales en cinco comisarías. Los agentes del orden presentan lesiones diversas, como golpes, heridas, hematomas y contusiones en diferentes partes del cuerpo, producto de ataques con piedras y objetos punzocortantes.