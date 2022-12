Patricia Chirinos sobre mensaje de Aníbal Torres: “Está azuzando a la población”

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte, como lo dio a conocer una chat de WhatsApp en la que daban cuenta de atentar contra la vida de Chirinos.

“Otros colegas congresistas también están recibiendo amenazas de muerte, los verdaderos ciudadanos no incendian aeropuertos, no atacan a la policía y no atacan a la propiedad privada”, señaló en entrevista con 2022 en 24 Horas.

De otro lado, la parlamentaria se pronunció luego que el expremier Aníbal Torres, a través de una publicación, hizo un llamado a la población para “recibir” la libertad del exjefe de Estado, Pedro Castillo, quien saldría de la Diroes por vencer la detención preliminar de 7 días en su contra.

“Están azuzando a la población, desde el inicio con mensajes de victimización, no solo es el señor Torres sino también son congresistas, tal como lo dijo la PNP que Bermejo, Bellido, Chávez y Tello serían los azuzadores de las manifestaciones”, indicó.