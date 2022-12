Norma Yarrow y Kelly Portalatino se enfrentan en Twitter: "Usted fue ministra del golpe"

Una tensa discusión se provocó entre exministra kelly portalatino y congresista Norma Yarrow, del partido Avanza País, quienes cruzaron mensajes a través de Twitter como consecuencia de la interpelación que presentaron congresistas de Perú Libre y otras bancadas de izquierda, contra el ministro del Interior, César Cervantes, por las muertes ocurridas durante las protestas en diferentes regiones del país.

La parlamentaria Norma Yarrow, citó el documento de la interpelación señalando: “Lean estos nombres y que queden grabados en su memoria. Ellos quieren interpelar al ministro del Interior por intentar restablecer el orden público. Los firmantes de esta moción serán responsables del caos en el país”, escribió la congresista por Avanza País.

Ante ello, la respuesta de la exministra de Salud no se hizo esperar, donde escribió: “Sra Norma Yarrow, emanas odio, tú eres la que azuzas con la violencia, por supuesto que quedaran grabados en la memoria todas estas muertes. No a la represión a nuestros hermanos”, se lee el tuit de la congresista.

“Discúlpeme, colega, pero yo no soy quien está destruyendo la ciudad, yo no soy quien incita a levantar al pueblo e incentivar a la violencia. Mejor revise su entorno y respete a los peruanos ¿Verdad, usted fue Ministra del golpe no?” fue la respuesta de Norma Yarrow a lo dicho por Portalatino.

MENSAJE A DINA BOLUARTE

Horas antes la congresista Kelly Portalatino, también escribió un tuit dirigido a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien solicitó tomar acciones ante la ola de protestas en diferentes regiones del país.

“Sra Dina Boluarte, como no puedes saber lo que sucede en estos momentos!! Este acto es repudiable, pido a nuestros hermanos de la PNP, que depongan las armas letales, piensen que podria ser un familiar suyo. No más derramamiento de sangre. No a la represión”, escribió Portalatino.