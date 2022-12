Pedro Castillo azuza a sus seguidores: Mañana salgo en libertad, los espero en la Diroes

El expresidente Pedro Castillo se pronunció hoy martes desde la sede de la Diroes, a través de una carta dirigida a sus simpatizantes, expresando que ha sido detenido injustamente y que el día de mañana al salir en libertad, tras haberse cumplido los siete días de detención preliminar, espera verlos a las afueras de Dirección de Operaciones Especiales.

“Compatriotas: mañana miércoles 14 de diciembre se cumplen siete días de una injusta y abusiva detención. Siete días en donde el pueblo me ha demostrado su solidaridad y compromiso en defensa de nuestro gobierno y su futuro. Mañana a las 1:42 pm. Saldré en libertad. Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para unirme a ustedes en un gran abrazo”, se lee el tuit publicado el exmandatario.

Como es de conocimiento, Pedro Castillo, continúa recluido en la sede de la Diroes, desde el pasado 7 de diciembre, luego de que la sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada su solicitud de anulación de detención preliminar en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración.

DINA BOLUARTE: “NO ME HE PELEADO CON ÉL”

La presidente de la república, Dina Boluarte, se refirió al exmandatario Pedro Castillo tras su intento de autogolpe el último miércoles. En unas breves declaraciones la dignataria dijo que no está peleada con él. “A mí también me duele y me consterna que esté detenido Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él, lo acompañé hasta donde pude para que no cometa errores”, manifestó a la prensa.