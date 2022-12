Dina Boluarte: presidenta sostendrá esta tarde una reunión con el CCFFAA en Palacio de Gobierno

Ante el incremento de la violencia a nivel nacional, la presidenta Dina Boluarte anunció la conformación de un gabinete de gestión de crisis donde también participan el premier, algunos ministros y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas-CCFFAA. Estos últimos han sido convocados a Palacio de Gobierno para esta tarde.

“He acordado convocar hoy en la tarde al Comando Conjunto y al Estado Mayor a Palacio de Gobierno”, dijo la presidenta. Señalando que evaluarán ampliar el estado de emergencia a nivel nacional, aunque su deseo es que no se llegue a dicho extremo. Además, pidió a la Fiscalía identificar a los azuzadores de las protestas y tomar acciones.

Crisis sin fundamento

“A los hermanos que están en las calles, cuál es el petitorio de su reclamo. Si yo no sé qué están reclamando cómo vamos a entendernos”, dijo la jefa de Estado a los manifestantes, que piden el cierre del Congreso, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Aun así, la mandataria ratificó desconocer los reclamos de los protestantes.

Finalmente, Boluarte Zegarra señaló que “Esta violencia y muerte que se está registrado en el país no merece la sociedad peruana. Esta situación de caos no la merecemos. Estamos saliendo de esta pandemia de coronavirus y no nos merecemos esta crisis sin fundamento”, agregó.

(Con información de Infobae)