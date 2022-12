Dina Boluarte: Pedro Castillo en su última etapa como mandatario fue “acorralado” por “seis personas”

Esta tarde la presidenta Dina Boluarte afirmó que Pedro Castillo, en sus últimas etapas como mandatario fue “acorralado” por “seis personas”. Entre ellas nombró a Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros.

También a Roberto Sánchez Palomino, exministro de Comercio Exterior y Turismo; Félix Chero Medina, exministro de Justicia y Derechos Humanos; y Alejandro Salas Zegarra, extitular de Trabajo y Promoción del Empleo.

Calificada de Usurpadora

“Yo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores, pero en el último tramo lo acorralaron seis personas y no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir aconsejando al presidente”, declaró.

Boluarte Zegarra hizo estas afirmaciones luego de haber sido calificada como “usurpadora” por el expresidente Castillo Terrones, actualmente con detención preliminar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Continúan manipulando

Al respecto, la mandataria negó categóricamente estar peleada con su antecesor y dijo esos supuestos calificativos dirigidos hacia ella, provienen de las personas que “continúan manipulando” al exjefe de Estado, informa RPP.