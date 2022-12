EXCLUSIVO | Exministro Huerta delata y responsabiliza del golpe a Aníbal Torres y Betssy Chávez

De acuerdo a información exclusiva de Panorama, el exministro del Interior, Willy Huerta, dijo en su declaración a las autoridades que durante el último discurso del expresidente Pedro Castillo -emitido el 7 de diciembre-, era Betssy Chávez Chino, ex premier, quien coordinaba con los periodistas la emisión del mensaje a la Nación.

“La expremier Betssy Chávez Chino era quien realizaba las coordinaciones con los periodistas para la emisión del mensaje a la Nación, indicando que se apuren, porque se demoraban tanto, luego de ello, después de 20 minutos aproximadamente, ya estaba listo todo y nos colocamos al lado izquierdo del salón […]”, señaló el exfuncionario.

Luego, Huerta Olivas señaló que ni Torres ni Chávez rechazaron el mensaje que dio el presidente. “El expresidente José Pedro Castillo Terrones inició a dar lectura su mensaje a la Nación […] culminado su discurso, el expresidente conversó con el Dr. Aníbal Torres Vásquez y la expremier Betssy Chávez Chino, quienes no rechazaban el mensaje que había dado el expresidente […]”, se lee en el documento.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

La Fiscal de la Nación Patricia Benavides denunció constitucionalmente a Pedro Castillo como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, con la modalidad de rebelión y, alternativamente, del delito de conspiración y abuso de autoridad. Esta denuncia también alcanza a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino; ex ministro del Interior, Willy Huerta Olivas; y al ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.