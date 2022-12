Dina Boluarte: parlamentarios de la región Puno se declaran opositores al nuevo gobierno

Tras la crisis política por el golpe de estado, la vacancia de Pedro Castillo y su sucesión en el cargo por Dina Boluarte, las bancadas políticas del Congreso van definiendo su posición ante el nuevo gobierno. En este caso, los representantes de la región Puno, Carlos Zeballos, de la bancada Desarrollo e Integridad, y los parlamentarios de Perú Libre, Flavio Cruz y Rusbel Quispe se han declarado opositores a este gobierno.

Carlos Zeballos

Legislador pide elecciones generales en forma inmediata. No se explica por qué Castillo disolvió el Congreso, pese a que aseguró que no adoptaría esa medida. “Se ha ido contra los congresistas amigos que lo hemos apoyado”, dijo justificando su votó a favor de la vacancia. Considera necesario una reforma política para que no se tenga más de lo mismo, ni gobierne la derecha radical.

Flavio Cruz

El parlamentario votó por la vacancia. Como vocero de Perú Libre no podía apoyar una medida inconstitucional. “Ni cierre del congreso ni vacancia. Ni golpe de Estado del parlamento, ni del ejecutivo”, explicó, indicado que ese fue un acuerdo de asamblea. Justifica que replantearon su posición frente al nuevo Ejecutivo para que luego no les pase factura.

Rusbel Quispe

Es único congresista puneño que no votó por la vacancia, considera que la presidenta Dina Boluarte no tiene un programa político y se habría aliado con los sectores de la derecha. Indicó que hay acuerdo como bancada para que ningún miembro del Perú Libre forme parte de algún ministerio, informa Correo.

Gabinete Pedro Angulo

Para los estos legisladores, el nuevo gabinete ministerial está integrado por desconocidos. En ese sentido, indicaron que evaluarán sus hojas de vida, su trayectoria profesional y ver si existe el consenso que busca la mandataria. Advierten que estarán vigilantes de las acciones que realicen.