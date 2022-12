Margot Palacios sobre golpe de Estado: “Creemos que fue provocada por la derecha”

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció luego que el expresidente Pedro Castillo Terrones, en un mensaje a la Nación, intentó cerrar el Congreso el pasado miércoles 7 de diciembre.

En entrevista con Mávila Huertas, la congresista aseguró que el anuncio del exjefe de Estado no puede ser considerado un “golpe de Estado” ya que “no hubo acciones concretas”.

“El mensaje a la Nación fue precipitada. No ha habido acciones concretas, ya que no se cerró el Congreso a través de las Fuerza Armadas, los hechos anunciados en el mensaje no tuvieron acciones concretas”, aseguró.

Al ser consultada sobre su voto en contra de vacancia presidencial, la parlamentaria dijo que esa fue su opinión y nadie puede criminalizarla por ello. “El Ministerio Público esta haciendo su trabajo, pero esa es mi opinión”, señaló.