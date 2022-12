PJ dicta 36 meses de impedimento de salida del país contra Rudbel Oblitas, sobrino de Pedro Castillo

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del expresidente Pedro Castillo, por la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión y demás en agravio del Estado.

Como se recuerda, un día antes de la vacancia y posterior detención de Castillo Terrones, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández La Torre, reveló en exclusiva para Buenos Días Perú que el sobrino del exmandatario le pidió dinero para presuntos actos ilícitos.

"Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente [...] También quería dinero para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares y que cuando vengan esos 30 millones iban a devolver el medio millón de dólares. Eso a mí me lo ha pedido, no un tercero, sino directamente ese señor", dijo en entrevista con Mávila Huertas.

Fray Vásquez se entregaría a la justicia

Por otra parte, Jaime Vásquez Castillo, hermano del prófugo Fray Vásquez, aseguró que el mencionado personaje se entregará a las autoridades en los próximos días.

“Mi hermano, tarde o temprano, le aseguró que se va a entregar. Muy pronto, en estos días mi hermano se va a poner a derecho porque lo que vive mi familia y mi hermano es una esclavitud (…) nosotros vivimos una pesadilla”, sostuvo.