Jefrey Radzinsky: “Dina Boluarte es una presidenta que está bastante sola"

El analista Jefrey Radzinsky analizó el panorama político que vive el país, luego que el expresidente Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso y finalmente detenido por dar un golpe de Estado.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Radzinsky señaló que tras asumir la presidencia Dina Boluarte debería de buscar personas con ‘capacidad política’ para conformar el nuevo Gabinete Ministerial.

“Armar un gabinete que tenga características diferentes a los de Castillo le daría una mejor posición para gobernar. Recordemos que Dina Boluarte es una presidenta que está bastante sola por que no tiene partido, no tiene bancada, no tiene popularidad y respaldo propio”, explicó.