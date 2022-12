Fiscalía cita Betsy Chávez y a 15 ministros renunciantes

La Fiscalía de la Nación, quien está a cargo Patricia Benavides, citó este jueves a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betzabet Chávez y a 15 ministro que renunciaron, para brindar sus descargos y versiones a cerca del intento de golpe de estado por parte de Pedro Castillo, el día de ayer miércoles.

Asimismo, el despacho de Benavides, también citó a el ex comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova Alemán, quien renunció a la jefatura del Ejército horas antes que Pedro Castillo bridara un mensaje a la Nación, indicando el cierre del Congreso, cundo se disponía a debatir la tercera moción de vacancia en su contra.

Como se recuerda, el Poder Judicial decidió la tarde de hoy jueves, dictar 7 días de detención preliminar contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, quien es acusado de haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en los artículos 346 y 349 del Código Penal. Por ambos podría recibir una condena de entre 10 hasta 20 años de cárcel.

MINISTROS CITADOS

Están citados a declarar el ex ministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas; el ex ministro de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo; el ex ministro de Economía y Finanzas, Kurt Johnny Burneo Farfán; el ex ministro del Interior, Willy Arturo Huertas Olivas; y el ex ministro de Educación Rosendo Leoncio Serna Román.

De igual manera, el ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Salas Zegarra; el ex ministro de la Producción, Eduardo Mora Asnaran; el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino; el ex ministro de Energía y Minas, Oliverio Muñoz Cabrera y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Washington Tineo Quispe.

Finamente, completan la lista, el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón; la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Heidy Lisbeth Juárez Calle; el ex ministro del Ambiente, Wilbert Gabriel Rozas Beltrán; la ex ministra de Salud, Kelly Roxana Portalatino Ávalos y el ex ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Emperatriz Robles Araujo.