Walter Chinchay defenderá sin costo a Pedro Castillo: no tiene cómo pagar

Aníbal Torres se presentó en la sede de la Diroes, en Ate, para proteger a Pedro Castillo, quien permanece detenido luego de su detención en flagrancia por la presunta comisión del delito de rebelión. Sin embargo, por los cargos que se le imputan, requieren mayor asesoramiento, razón por la cual se sumó Walter Chinchay.

Según dijo Chinchay, en un grupo de WhatsApp donde habían más de 500 letrados que apoyaban al ahora vacado presidente, ahora solo quedan cinco. Además, considera que lo asesorará sin costo, pues Castillo no cuenta con dinero para su defensa. El abogado se aproximó a la sede de la Diroes y brindó declaraciones a la prensa.

"En la mañana convoqué a todos los abogados que apoyaron en la segunda vuelta y todos se han ido. No me parece justo (…) En la segunda vuelta se creó un chat para apoyar a la campaña del presidente, como 700 abogados, en la mañana me levanté, pero todos abandonaron al presidente. Solo quedaron cinco, entonces he venido a darle soporte legal penal, pero eso ya depende de Pedro Castillo", comentó.

En ese sentido, narró que de los cinco letrados que se quedaron en el grupo, solo dos se ofrecieron a brindar sus servicios. "¿De dónde voy a cobrar si no tiene? Todo se llevaron los otros abogados. Lo hago por una convicción y por un sentido humanitario porque todos sus abogados se fueron", aseveró.

SU POSTURA

Para Walter Chinchay, los delitos que se le imputan a Pedro Castillo no configurarían, puesto que él no se alzó en armas, ni materializó lo expresado en televisión.

"El procurador público está imputando a Pedro Castillo el delito de sedición y el Ministerio Público, el delito de rebelión (…) Estos tipos penales es que el presidente se alce en armas, pero él no lo ha hecho. Otro delito penal que se le ha colocado es contra la tranquilidad público y el abuso de autoridad", sentenció.