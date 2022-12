Pasión Dávila no considera que Pedro Castillo haya intentado golpe de Estado: "solo ha hecho una opinión"

El congresista Pasión Dávila declaró ante la prensa luego de visitar a Pedro Castillo en la sede de la Diroes, donde permanece recluido desde la noche del último miércoles 7 de diciembre, luego de intentar dictaminar la disolución del Congreso. El legislador del Bloque Magisterial se refirió sobre el anuncio de cierre del Parlamento y dijo que el exmandatario solo hizo "una opinión".

Desde el punto de vista de Dávila, no existió ningún intento de golpe de Estado porque no firmó ninguna resolución para disolver el Parlamento. "Tendría que estar consumado el hecho, no lo está", aseveró.

Por otro lado, informó que el exjefe de Gobierno "Está bien de salud". "Hemos conversado, está lúcido. Agradezco a las autoridades por proteger su salud", afirmó ante los medios de comunicación.

Como se recuerda, en el parte policial se indicó que Castillo Terrones se dirigía a la embajada de México antes de ser detenido; sin embargo, Dávila Atanacio señaló que no iba a ningún lado.