Beder Camacho pide al Congreso que voten a favor de la vacancia presidencial

Beder Camacho Gadea, exsubsecretario general del despacho presidencial, se presentó en el set de 2022 en 24 Horas y se dirigió al Congreso de la República para que este miércoles voten a favor de la moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo

"El presidente se está llenando de puros radicales, se nos puede venir una dictadura. No queremos convertirnos como en Nicaragua", manifestó.

"No he hecho ningún acto de corrupción, por eso pido e invoco a los congresistas de la República que mañana no pienses en sus intereses personales y voten por la vacancia", aseveró.