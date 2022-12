Benji Espinoza: “Meses incriminando al presidente y las pruebas no aparecen”

El representante legal del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció acerca de las declaraciones brindadas por José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en contra del gobierno del mandatario.

“Es un conjunto de dichos que se unen a un coro de voces que se vienen repitiendo hace mucho tiempo con estridencia pero, más importante que la palabra y expresiones de las personas, son las pruebas”, sostuvo.

Asimismo, Benji Espinoza desacreditó las declaraciones brindadas por el exjefe de la DINI, manifestando que no existirían pruebas suficientes acerca de las declaraciones brindadas.

“Dice que tiene audios, también dijo lo mismo Karelim López que tenía pruebas aparte de sus dichos. También lo dijo Villaverde. También se dijo de Camacho y varios han dicho eso. La pregunta es, ¿y dónde están las pruebas? Meses hablando, meses declarando, meses incriminando al presidente y las pruebas no aparecen”, señaló.

SOBRE VACANCIA PRESIDENCIAL

De la misma manera, Benji Espinoza, no pudo evitar referirse acerca de la tercera moción de vacancia que se debatirá el próximo miércoles 7 de diciembre en el Palacio Legislativo.

“De ninguna manera (debe afectar) porque mañana se tiene que debatir sobre la base de lo pedido. No pueden haber pruebas a última hora porque sino se estaría afectando un elemento más, un ingrediente más para decir que no hay debido proceso. No podemos estar incluyendo cosas a último momento porque salen en la prensa”, acotó.