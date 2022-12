Empresaria revela que pagÃ³ S/ 4 millones a exasesor Salatiel Marrufo a pedido del presidente Castillo

La empresaria Sada Goray, hoy en el extranjero junto a toda su familia por seguridad, revela que pagó 4 millones de soles y 20 mil dólares a Salatiel Marrufo. Dinero que entregó en efectivo y en diferentes tandas, y que habría terminado en manos del presidente Pedro Castillo Terrones y su entorno.

Según indica en entrevista con El Comercio, jamás había visto al entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Lo conoció el 23 de agosto (del año pasado) en una comida. Le indicaron que quería saber sobre la vivienda social que la empresa MarkaGroup, que ella representaba, desarrolla con éxito desde hace años en el país.

Primeros proyectos

Le explicó la importancia de darles a las familias casas que tengan agua, luz, desagüe, pistas y veredas, pues dignifica a las familia. Tras ello, Marrufo Alcántara le pidió que ayudaran a la comunidad shipiba de Cantagallo. Entonces armaron un equipo técnico junto con el Ministerio de Vivienda y empezaron a trabajar en favor de esa colectividad.

Luego trabajaron otro proyecto, fue en una de esas reuniones de coordinación, indica la empresaria al matutino, donde él [Salatiel Marrufo] me dice: “Sabes, quiero que me des cuatro millones de soles”. Le dijo que tenía que cumplir un montón de favores políticos y que, a pedido del presidente de la República, le solicita esa cantidad de dinero.

Pagos en partes

Recuerda que se sorprendió mucho y que lo único que atinó a decirle era que no tenía esa cantidad de dinero. “Pero él me decía que sacara de la empresa. Yo le respondí que es una empresa que está auditada” y le ofreció entregar el dinero en partes.

A fines de setiembre [del año pasado], durante unas conversaciones, Marrufo le revelo, sobre el dinero que le entregaba, “que eran unas bolsas que tenían que armar y que parte de esa plata era para una planilla para el presidente y sus hermanos”.

Represalias

Goray Chong revela que primero le entregó doscientos mil soles, pero Marrufo le insistía por más dinero, por esos días algunos trámites que su empresa realizaba, para ejecutar proyectos, sospechosamente comenzaron a demorar o se estancaban en las entidades públicas, estaban presionando.

La empresaria cuenta que le llegó a entregar los cuatro millones de soles solicitados. Pero que en total fueron 4 millones más veinte mil dólares que me pidió para comprarle un carro a un sobrino del presidente. El primer pagó fue a los dos o tres días del pedido. Los últimos días de setiembre.

Le decían “23”

"Marrufo me comentaba que hablaba directamente con el presidente, a quien le decían “23″, y a la plata la denominaban “cafés”. Inicialmente le mandé a dejar, eldinero, a través de una persona que él me dijo que lo entregara. Pero después ya hice entregas directas. Porque los pagos han sido hasta los meses de junio y julio", cuenta.

En total fueron siete entregas aproximadamente. Pero no todas eran e doscientos mil. Hubo veces en que, según ellos, tenían emergencias y había montos más altos. Por ejemplo un día. A inicios de diciembre (del año pasado), me llamó para solicitarme urgente un millón de soles, que me dijo, fue destinado para pagar el voto de los congresistas porque se venía la vacancia en esos días.

Un intermediario

"Le entregué el millón el día 6 de diciembre. Él me fue a buscar un día o dos días antes a mi casa para coordinar. También ese dinero se lo hice entregar a través de un intermediario que, por ahora, prefiero mantener en reserva su identidad porque es materia de investigación", añade la empresaria.