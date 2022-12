Abogado de Hugo Chávez Arévalo cuestiona detención preliminar: “En los días que estuvo detenido no declaró”

El abogado José Ugaz, defensa legal Hugo Chávez Arévalo, se pronunció luego que el Poder Judicial ordenó revocar la detención preliminar por diez días que se ordenó contra su patrocinado, exgerente general de Petroperú; José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); Henry Shimabukuro, exasesor de inteligencia; y Samir Abudayeh, empresario petrolero.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Ugaz cuestionó la detención preliminar dictada en contra de Chávez Arévalo y aseguró que no tenía ‘forma’ ya que los días que estuvo detenido no declaró como se tendría previsto a excepción del día de hoy.

“No tenía ninguna forma ya que en los días en que estuvo detenido no hubo diligencia para que declare, además el no se acogerá a ningún tipo de colaboración ya que no tiene nada que decir”, aclaró.