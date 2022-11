Alejandro Cavero: “Nunca pensé que podíamos tener gente tan ignorante en el Ejecutivo”

Alejandro Cavero, congresista de la bancada de Avanza País, se pronunció sobre las críticas luego que el Legislativo presentara una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Ejecutivo.

“Yo nunca pensé que que podíamos tener gente tan ignorante el el Ejecutivo y tan abiertamente en desacato a la Constitución. Si lo hace un jefe de Estado es grave, y eso ha llevado que el Congreso presente una demanda, estoy seguro que el Tribunal Constitucional nos dará la razón”, explicó.

OEA PRESENTARÁ INFORME

En esa línea, el parlamentario también se refirió sobre el anuncio de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que presentará este jueves 1 de diciembre un informe sobre la situación política del país.

“Un Congreso que no puede hacer control político no existe en democracia, y parte de sus funciones es poder sacar a un presidente acusado de corrupción, improvisación con 7 carpetas fiscales, entonces no se que quisiera la OEA”, indicó.