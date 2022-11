Edward Málaga: "Tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos para la vacancia"

El congresista no agrupado, Edward Málaga, ofreció una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que presentó este martes. El parlamentario precisó que, hasta el momento, el número de legisladores que estarían dispuestos a vacar al jefe de Estado sobrepasa los 87 votos necesarios en el pleno; sin embargo, aclaró que dicha cifra puede variar.

"Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio. Eso va a depender de la integridad y vocación de mis colegas y, sobre todo, su amor por el país", manifestó.

Además, Málaga refirió que la presentación de una moción de vacancia no implica que los congresistas se estén aferrando a sus cargos, sino que se trataría del primer paso hacia una reforma.

"Quisiera recalcar algunos puntos generales sobre esta moción de vacancia e insistir en que no excluye el adelanto de elecciones con reformas políticas; es decir, que presente una moción de vacancia no es estar aferrándose a un cargo. Al contrario, creemos que es el primer paso para dar lugar a esta solución de adelanto de elecciones generales con reforma política electoral", agregó.

De igual manera, manifestó que "no es agradable ni divertido vacar a un Presidente de la República, pero es un deber y una obligación moral", debido a que existe una amplia evidencia de los hechos que realizó Castillo Terrones, las investigaciones fiscales contra él y los escándalos que han salido a la luz.

A PRUEBA DE BALAS

Asimismo, explicó que el texto del documento se ha trabajado desde enero del año pasado y considera que no es una improvisación, pero sí "es una tesis muy bien sustentada", la cual tiene alrededor de 100 páginas y ha sido firmada por 67 congresistas, de los cuales algunos han colaborado con los argumentos que se presentan. "Sólido, elaborado y a prueba de balas", acotó.

EL DETONANTE

Málaga Trillo indicó que la presentación de la cuestión de confianza por el exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, fue uno de los detonantes para la presentación de la moción.

"Este era un momento oportuno por la amenaza en ciernes del cierre del Congreso. Por más que se module el mensaje, que se intente sonar suave ahora en la presentación ante el pleno, hemos visto el acta del Consejo de Ministros que no deja lugar a dudas de que hay una intención de someter, sino de cerrar el Congreso", remarcó.

"No se trata aquí del presidente, no se trata tampoco del Congreso. Se trata del futuro del país, del futuro de la democracia. Se trata de no entregarle el país a un Gobierno corrupto con ambiciones totalitarias", finalizó.