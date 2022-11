Bancada de APP votaría en contra de otorgar la confianza al Gabinete de Betssy Chávez

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, adelantó que su bancada no le otorgará el voto de confianza al Gabinete de la primera ministra, Betssy Chávez, ante una eventual presentación ante el Congreso de la República.

Además, el congresista criticó la presencia de hasta cinco congresistas que están como ministros a quienes los calificó de ‘convenidos’ ya que en ciertos casos acuden hasta el Parlamento para votar en los diversos debates.

“Cuando se presente el gabinete Betssy Chávez, mi bancada no le va a dar la confianza. No vamos a dar la confianza a un gabinete que está integrado por cinco congresistas, hay un conflicto de intereses. Cuando les conviene no dejan de ser congresistas, inclusive vienen a votar siendo ministros en algunos casos y cuando les conviene están al otro lado”, anunció en entrevista a un medio local.

"UN PREMIO PARA HEIDY JUÁREZ"

En otro momento, Alejandro Soto también sostuvo que la designación de la parlamentaria Heidy Juárez como ministra de la Mujer fue un premio para ella luego de haber divulgado un audio de la interna de APP que involucró a Lady Camones y César Acuña.