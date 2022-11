Dina Boluarte decide no continuar en el próximo gabinete ministerial

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dio a conocer su decisión de no continuar en el próximo gabinete, que desinará el presidente Pedro Castillo en las próximas horas de hoy viernes 25 de noviembre.

"El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, expresó Boluarte.

“Agradezco la confianza brindada a mi trabajo y como Vicepresidenta de la República continuaré en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos, especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido” agregó en su publicación.

NUEVO GABINETE

Ayer por la noche, el jefe de Estado, Pedro Castillo, señaló en mensaje a la Nación que aceptó la renuncia del premier. Esto tras la negación fáctica de la cuestión de confianza; y anunció que nombrará a nuevos ministros en las 18 carteras.