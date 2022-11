Ministro Salas: Presidente ha dicho en su mensaje que se ha denegado la confianza al Ejecutivo

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, señaló que sí hubo denegación de la cuestión de confianza por parte del Congreso de la República. Asimismo, reiteró que el Poder Ejecutivo no piensa cerrar ese Poder del Estado.

“Totalmente, el presidente [Pedro Castillo] lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al Poder Ejecutivo y es por eso que el Gabinete en crisis va a renovar el Gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier”, declaró.

Ser premier

Salas Zegarra reiteró también que la intención del Gobierno no es disolver el Congreso, sino encontrar consensos y lograr un "campo de equilibrio de poderes". "Y decir al Parlamento Nacional que es hora de trabajar juntos, eso es lo que se está buscando", afirmó a RPP.

Finalmente, dijo que no le ha ofrecido ser jefe del Gabinete Ministerial: "No me lo han propuesto, para mí servir al país es un honor. Tampoco no me voy a correr de ningún reto, pero no me lo han propuesto, donde me toque poder desarrollarme voy dar lo mejor para el país", añadió.