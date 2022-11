Aníbal Quiroga: "La única solución constitucional es la vacancia presidencial"

El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, se pronunció sobre la decisión de la Mesa Directiva del Congreso, de rechazar la cuestión de confianza planteada por el ahora expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien buscaba que se derogue la ley 31399, ley que regula el uso de un referéndum.

En entrevista exclusiva para 2022 en 24 horas, el letrado calificó de "sana" la decisión del Poder Legislativo e indicó que sería un error interpretar este rechazo como una negación al pedido del Ejecutivo.

"Yo creo que ha sido más sano, más pulcro y más rápido el tema del rechazo de plano (de la cuestión de confianza), lo que ha hecho hoy día el Congreso me parece que está muy bien, me parece que ha tenido los tiempos necesarios, fue una estrategia adecuada", expresó.

Sobre moción de suspensión

Asimismo, Quiroga León cuestionó la intención de un grupo de parlamentarios de promover la suspensión del presidente Pedro Castillo y lo comparó con la denuncia por traición a la patria, de la cual, el Tribunal Constitucional ordenó su nulidad.

"Sería una repetición de lo que ha ocurrido con la denuncia por traición a la patria. La suspensión del presidente está prevista para una cosa distinta [...] el presidente es suspendido cuando opera el artículo 117 de la Constitución o cuando hay un impedimento físico del presidente y está fuera de sus facultades [...] no se le suspende por una incapacidad moral temporal, porque es una contradicción, no puede haber una incapacidad moral temporal, o hay incapacidad moral o no la hay", dijo.

En ese sentido, alegó que el único recurso rápido y eficaz que se enmarca dentro del marco constitucional para sacar del poder a Castillo Terrones es la vacancia presidencial.

"La única solución constitucional es la vacancia presidencial, que es lo que prevé la Constitución como un mecanismo constitucional y para lo cual se requiere que el Congreso haga su trabajo", sostuvo.