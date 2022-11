Montoya sobre comitiva de la OEA: “No tenemos por qué ir a ningún sitio a mendigar una audiencia”

El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular criticó que el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) no agendara una reunión con las bancadas en las instalaciones del Poder Legislativo. Además, rechazó que el posible encuentro sea en el Swissotel de San Isidro.

“Los visitantes son ellos, no nosotros. Nosotros estamos en nuestra casa (Congreso) y no tenemos que ir a ningún sitio a mendigar una audiencia. Si ellos han venido a tomar conocimiento de la situación del país, bueno, acá estamos nosotros para decirles que pensamos, pero no podemos salir de nuestra casa”, expresó ante la prensa.

Agregó que su bancada envió dos cartas a la OEA para solicitarle una fecha de reunión de la Mesa Directiva y de las diferentes grupos políticos en la sede del Congreso, sin embargo solo se confirmó la reunión con la Mesa Directiva, la cual se llevó a cabo esta mañana.

En caso no se llegue a concretar la reunión con la OEA, la bancada Renovación Popular, según adelantó, les remitirá un documento con la posición del partido respecta a la crisis política que vive el país.

“Esperamos que se lleven a cabo las reuniones programadas. Aún no está confirmado si van a recibir a las bancadas al Congreso. Si no es así, remitiremos un documento informándoles nuestra posición y ahí quedará todo”, agregó.