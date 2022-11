USMP y ADEX presentan Declaración de Principios, suscrita por exministros y exviceministros del Mincetur

La Universidad de San Martín de Porres y la Asociación de Exportadores ADEX, presentaron, la Declaración de Principios, suscrita por los ex Ministros de Comercio Exterior y Turismo y ex Viceministros, sobre la Institucionalidad en el sector Comercio Exterior, esto durante la prestación de la Cátedra Perú N° 105 denominada: "La Institucionalidad en el Comercio Exterior: Experiencias y Retos a Futuro”.

El Vicerrector Académico de la USMP, Dr. Raúl Eduardo Bao García, dijo durante su intervención, que en un primer momento el gobierno de Pedro Castillo, dejó entrever que cerraría el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el cual habría ocasionado un peligro la trayectoria que ha costado forjarse la marca Perú, dese dicho ministerio. Asimismo, también resaltó que las exportaciones peruanas se han recuperado en el último año y medio, y que es fundamental que se promuevan incentivos para que favorezca las inversiones y la competitividad del país.

Por su parte, Julio Pérez Alván, presidente de ADEX, señaló que el sector Comercio Exterior ha venido siendo uno de los sectores donde la formalidad e institucionalidad se han venido respetando y promoviendo. No obstante, lamentó que los esfuerzos de los asociados a nivel nacional se vean perjudicado por la crisis política, por ello, agregó que es crucial el fortalecimiento de las instituciones públicas, puesto que, no se puede seguir debilitando la institucionalidad y poniendo en riesgo el funcionamiento y desempeño de la gestión pública.

La ex ministra Mercedes Araoz Fernández sostuvo que, desde la formación del MINCETUR, el objetivo de esta institución era fortalecer y separar los intereses particulares que estaban ligados más al sector industria y dirigirlos hacia el sector exterior. En tanto, la Ex Ministra Magali Silva, indicó que la institucionalidad y profesionalismo en el Mincetur es para ser destacada a nivel internacional.

De otro lado, el ex Ministro Eduardo Ferreyros aseguró que el Perú estaba bien encaminado en índices de reducción de los niveles de pobreza. Por su parte el ex ministro Edgar Vásquez Vela resaltó los cuatro pilares para sostener las instituciones públicas: personas idóneas, líderes, técnicos y amor por el Perú.

DECLARACIÓN SUSCRITA POR EXMINISTROS Y EXVICEMINISTROS

Durante a declaración suscrita por por los ex Ministros de Comercio Exterior y Turismo y ex Viceministros, sobre la Institucionalidad en el sector Comercio Exterior, señalaron que, ven con preocupación el contexto internacional de desaceleración de la economía, debido a que el comercio global no recibe la atención prioritaria de las autoridades peruanas. Además, que se está poniendo en riesgo el futuro de los peruanos, cuando se designan autoridades no aptas para el cargo, como personas inmersas en corrupción.

En ese sentido, rechazaron el grave deterioro institucional del país y exigieron al gobierno del presidente Pedro Castillo preservar las competencias legales de las instituciones. Además, de manejar prolijamente las relaciones internacionales, defender los tratados de libre comercio y los avances alcanzados en los procesos de integración como la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. No obstante, resaltaron que debe retirarse a los funcionarios que no cumplen con los requisitos adecuados, que aún permanecen en las instituciones, y nombrar a funcionarios con perfil técnico adecuado.