Alejandro Sánchez: Dictan 30 meses de prisión preventiva contra dueño de la casa de Sarratea

El Poder Judicial, mediante el juez Víctor Zúñiga, dictó este miércoles 16 de noviembre, 30 meses de prisión preventiva contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en el pasaje Sarratea y sindicado como miembro de la presunta organización criminal que reparte obras y cargos públicos.

El juez Zúñiga acogió en parte el pedido del equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, quienes solicitaban 36 meses de prisión preventiva contra Sánchez Sánchez, acusado de integrar el denominado "Gabinete en la sombra".

Cabe resaltar que la medida contra Sánchez Sánchez también alcanzan al empresario Abel Cabrera y al exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

El juez Zúñiga indicó que se ha podido constatar que el investigado y prófugo ha tenido participación en presuntos actos ilícitos, alegando que fue mediador del empresario minero, Ulises Solís, para conseguirle una entrevista con el presidente Pedro Castillo, la cual se concretó tan solo 2 días después de prometerle dicho encuentro.

Asimismo, el magistrado recordó que la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, reveló que el año pasado fue llevada a una reunión secreta en un inmueble de Surquillo, donde también participó el empresario y personas allegadas al mandatario quienes estaban interesados en tomar obras del sector.

Se mantendrá en la clandestinidad

El prófugo Alejandro Sánchez Sánchez participó de la audiencia mediante videoconferencia. Al Culminar los alegatos, el dueño de la casa de Sarratea anunció que no se entregará, pues considera que la medida en su contra "no tiene causa ni razón".

“Decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido delito, es natural autoprotegernos (...) estoy obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón”, sostuvo.

