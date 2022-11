Kenji Fujimori:"Estoy cansadísimo del tema político, me ha traído tanto sufrimiento"

El excongresista, Kenji Fujimori, expresó que el calvario que le ha tocado vivir le ha hecho pensar hasta dos veces si entrar o no a política, es por ello que prefiere ver al país desde el otro lado y no inmerso en la política.

"A nadie le gustaría perder su libertad. Nunca me he corrido de la justicia, siempre estoy dispuesto, hoy no era necesario que yo esté y fui. Yo no he cometido ningún delito. Son cinco años en donde ha habido mucho sufrimiento, cada vez que tengo que salir de Lima he tenido que pedir permiso judicial, es muy complicado", expresó Kenji Fujimori en entrevista con 2022 en 24 Horas.