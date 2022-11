Kenji Fujimori: “Fue la bancada de Fuerza Popular la que presentó los 'Mamanivideos'”

El excongresista, Kenji Fujimori, en exclusiva para 2022 en 24 Horas se pronunció luego que el Poder Judicial lo sentenciara a 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por el caso Mamanivideos.

Según el parlamentario, la bancada de Fuerza Popular, agrupación liderada por su hermana Keiko Fujimori, fue quien presentó los ‘Mamanivideos’ pero evitó mencionar responsables.

“Esto ocurrió hace 5 años, no quiero responsabilizar a nadie pero fue la bancada de Fuerza Popular quien presentó los ‘Mamavideos’, en este juicio oral he tenido que defenderme y me reconcilié con mi hermana”, señaló.

Cabe recordar que el hijo menor del expresidente Alberto Fujimori en junio del 2018, entonces congresista, y tres de sus colegas fueron suspendidos de sus funciones por el Congreso de Perú tras ser acusados de comprar votos para evitar la destitución del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski.