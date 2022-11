Betssy Chávez a Patricia Benavides: "Eres una golpista, más bien investiga a tu hermana"

La ministra de Cultura, Betssy Chávez, criticó duramente a la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, por abrirle una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible, luego que un reportaje periodístico reveló que la titular del Mincul habría beneficiado a personas de su entorno más cercano con contratos en el Estado.

Mediante su cuenta de TikTok, la también congresista de la República respondió fuerte y hasta de forma sarcástica a la titular del Ministerio Público, a quien llamó "Blanca Nélida Colán 2.0" y explicó los motivos por los cuales no procedería la investigación fiscal en su contra.

“Señora Blanca Nélida Colán 2.0, tiene que esforzarse un poquito más porque abrir una investigación precoz, en menos de 12 horas, sobre tipos penales que no configuran. La negociación incompatible requiere que yo haya estado interesada en algún concurso, licitación o algo similar, pero no es el caso. Sobre tráfico de influencias, el tipo penal exige que yo haya interferido en un proceso administrativo judicial que tampoco es el caso”, manifestó.

La acusa de golpista

Asimismo, Chávez Chino se ratificó en sus acusaciones contra la fiscal de la Nación, a quien volvió a llamar "golpista", e incluso, la exhortó a investigar a su hermana, la jueza Emma Benavides.

“Sé que me tienes bronca porque te dije que eres una golpista, es que eres una golpista, pues, porque quieres desconocer el artículo 117 de la Constitución. Ahora con todos tus ventrílocuos y tu aparato del Ministerio Público crees que puedes venir a amedrentarme. Te equivocas. No me vas a amedrentar. Al contrario, voy a seguir denunciándote porque considero que eres una golpista y, por favor, más bien investiga a tu hermana y a toda tu familia que están bien metidos en el tema del narcotráfico”, sostuvo.