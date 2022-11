Raúl Doroteo: "Este proceso lleva 10 años y 3 veces he sido absuelto"

Tras la sentencia del Juzgado Unipersonal de Corte de Ica en la que se impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida al congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, el parlamentario se pronunció y expresó que el proceso lleva 10 años y en tres veces he sido absuelto en 2015, 2018 y 2022.

"Jamás he mentido. Voy a decir mi verdad en el Congreso y cuáles son las fuerzas oscuras. Esto no es un delito doloso y mucho menos esto es un acto de corrupción. Este es un caso de hace 10 años. Yo no estoy inhabilitado y ejerzo mi derecho" , manifestó el parlamentario de Acción Popular, Raúl Doroteo en entrevista con 2022 en 24 Horas.

Además, sostuvo que ahora como es congresista el Poder Judicial quiere involucrarlo en una sentencia por una presión mediática.