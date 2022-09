Jorge Montoya sobre pedido de Castillo para salir del país: "Particularmente yo no le daría permiso"

El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre el pedido del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para salir del país con destino a Estados Unidos y asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en la ciudad de New York.

En declaraciones para la prensa, el parlamentario indicó que él no le daría permiso al presidente para realizar dicho viaje y señaló que tranquilamente podría ir el ministro de Relaciones Exteriores en su lugar.

"Vamos a ver qué es lo que se opina, aún no se ha tomado un acuerdo en las bancadas. Particularmente, yo no lo daría (permiso para viajar) [...] las decisiones del país son soberanas, lo que puedan comentar los otros países en realidad no nos interesa. Lo que tenemos que ver es qué es lo que queremos nosotros sobre el viaje del presidente. Si no viaja él, puede viajar el ministro de Relaciones Exteriores representándolo", dijo.

Congreso debatirá pedido del presidente

Como se recuerda, el Congreso de la República acordó agendar para este jueves 15 de septiembre, el pedido de Castillo Terrones para salir del país. Los parlamentarios debatirán desde las 9:00 am si se concede o no la autorización para que el mandatario viaje a los Estados Unidos.

Asimismo, los parlamentarios debatirán ese mismo día la moción de vacancia contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, al ser sindicado por la Fiscalía como el presunto miembro de una organización criminal dedicada a repartir obras de forma fraudulenta.