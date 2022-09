Maricarmen Alva apoya invitación de Williams: "Castillo es el que tiene que venir aquí"

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se pronunció a favor de la respuesta del titular de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, quién invitó al presidente Pedro Castillo a dialogar este viernes en las instalaciones del Congreso.

En declaraciones para la prensa, la expresidenta del Congreso señaló que Castillo Terrones es quien debe acudir a la sede del Poder Legislativo si realmente desea dialogar con Williams Zapata, asimismo, recordó que en ningún momento el jefe de Estado la invitó a ella durante su gestión.

"Estoy totalmente de acuerdo. Él (Pedro Castillo) es el que tiene que venir aquí, efectivamente, para que se vean, porque es lo que corresponde [...] ésta es la casa del pueblo y creo que debe venir el presidente a esta casa si es que el quiere dialogar [...] en todo este año que yo he estado en la presidencia, a mí no me ha invitado a dialogar nunca", señaló.

Descarta obstruccionismo

Asimismo, Alva Prieto aseguró que el Congreso en ningún momento ha tomado una postura obstruccionista contra el Ejecutivo, recordando que han otorgado votos de confianza a los Gabinetes Ministeriales, así como la aprobación de proyectos impulsados por el Gobierno.

"Este Congreso no ha sido obstruccionista como quieren decir, hemos dado siempre el voto de confianza, hemos dado facultades delegadas, hemos aprobado muchos proyectos de ley", sostuvo.