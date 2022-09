López Aliaga sobre Urresti: No lo saludo porque sus manos pueden estar manchadas con sangre

A través de una conferencia de prensa, el candidato a la alcaldía de Lima, por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió acerca de su negativa de responderle el saludo a su contendor, el candidato por Podemos Perú, Daniel Urresti.

Como se recuerda, el exministro del interior, Daniel Urresti, se había acercado al candidato López Aliaga, para saludarlo, cuando este se negó a darle la mano.

“No lo saludo porque tengo mis dudas de que sus manos estén manchadas con sangre, por eso no lo he saludado. No porque sea marrón, eso ya no se lo cree nadie. Es la misma estrategia del burro, la misma estrategia de victimizarse, yo digo la verdad”, señaló.

LOS HECHOS

A través de un video difundido durante el último debate de los candidatos a la alcaldía de Lima, el exministro del interior, Daniel Urresti se habría acercado a Lopez Aliaga, y extendiendo la mano aseguró que es de caballeros saludar.

Al no tener respuesta, Urresti aseguró “Como uno es marrón, como soy un poquito marrón, no le puedo dar la mano, está bien”.