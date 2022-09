Exdirector de Digimin, Whitman Ríos: “Si ya no me necesitan, me retiran, así de simple”

El exdirector general de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), Whitman Ríos, habría asegurado no participar en la realización del memorándum en el que se relevaba al coronel PNP Harvey Colchado, como coordinador general del Equipo Especial de apoyo a la Fiscalía, en las investigaciones en contra del mandatario Pedro Castillo.

“Hasta cierto nivel yo tengo la opción de hacer cambios, obviamente yo no puedo colocar directores, porque los directores vienen con resolución ministerial, todos los cambios que se puedan hacer, se hacen con memorándum”, señaló.

Asimismo, el general PNP en situación de retiro, Whitman Ríos, señaló que el memorándum en cuestión si habría existido, sin embargo este habría sido manipulado, colocando una firma falsa, con la intención de desprestigiar a la institución que representaba.

SOBRE SU RETIRO COMO DIRECTOR DE DIGIMIN

Del mismo modo, el exdirector general de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), Whitman Ríos, aseguró no haber cometido ninguna irregularidad durante el tiempo que ejerció como director general de la Dirección General de Inteligencia.

“Yo no me he retirado, a mí me han retirado, entonces a la persona que me ha retirado tendrían que preguntarle porqué lo hizo, los cargos de confianza no merece ninguna explicación simplemente te pongo y te sacó cuando ya no te necesito, y si ya no me necesitan, me retiran así de simple”, finalizó.