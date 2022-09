Martha Moyano cuestionó que el Gobierno no retire a los ministros de Transportes y del Interior

La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, habló sobre los últimos cambios que hizo el Ejecutivo en el Gabinete Ministerial.

En esa misma línea, la parlamentaria de Fuerza Popular criticó la permanencia de Geiner Alvarado y Willy Huerta, de las carteras de Transportes y del Interior.

“No me asombra nada de lo que pueda hacer el Ejecutivo, lo que me asombra es cómo nos estamos acostumbrando a que nada cambie, porque todo es peor”, dijo la congresista en entrevista con RPP.

CENSURA Y CUESTIONAMIENTOS

Por otra parte, Moyano criticó la respuesta del ministro del Interior, Willy Huerta, ante la salida y restitución de Harvey Colchado.

“Es terrible cuando un ministro dice que no saca nada y simplemente emite un comunicado. Lo que han hecho es vulnerar el principio de las normas consagradas en la Constitución”, agregó.

Como se recuerda, mañana el Congreso debatirá la moción de Censura contra el titular del MTC, Geiner Alvarado, quien viene siendo investigado por le Ministerio Público.