José Williams: "Una moción de vacancia es lo más certero para acabar con el problema"

El congresista de Avanza País y presidente del Congreso, José Williams Zapata expresó que una moción de vacancia es lo más certero para terminar con el problema político en el país, sin embargo, si no se cuentan con los votos suficientes no pueden tomar el riesgo de hacer algo que no funcionará.

Además se refirió a la invitación del presidente Pedro Castillo para recorrer el país y manifestó que ambos tienen agendas diferentes y él se enfocará en las del Legislativo por lo que no lo ve viable salir a otros lugares del Perú.

En otro momento habló sobre la Policía Nacional del Perú y señaló que la institucionalidad de la PNP está siendo maltratada por las decisiones políticas y esto provoca que sea menos eficiente con su trabajo.

"Si el ministro del Interior no tenía conocimiento del memorándum no estaría funcionando bien los estamentos. El maltratar a la Policía es con ese tipo de acciones que demuestran que algo no está bien", manifestó el congresista José Williams en entrevista con 2022 En 24 Horas.

SOBRE DESAIRE DEL GEIN

El titular del Parlamento sostuvo que los exmiembros del GEIN tienen derecho a manifestarse y ellos solo expresaron su descontento hacia la gestión del presidente Pedro Castillo.