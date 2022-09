Martin Vizcarra: “Adelanto de elecciones es la única salida a la crisis”

Expresidente asevera que no hay 87 votos para vacar a Castillo y que jefe de Estado quiere protegerse él y su entorno familiar de las investigaciones fiscales.

El expresidente del país Martín Vizcarra Cornejo estuvo en Trujillo, donde dio a conocer a los medios de comunicación el proceso de consolidación de su partido, Perú Primero, y reiteró que la única salida a la crisis política actual es el adelanto de elecciones generales.

“No encuentro otra salida que sea real y práctica (…) en muchas ocasiones dije que había una derecha extrema del Congreso que desde el primer día de Gobierno del presidente Pedro Castillo ha querido vacarlo. Finalmente, no ha podido y hasta ahora no puede”, señaló Vizcarra.

Añadió que Pedro Castillo ha demostrado ineficiencia, falta de liderazgo y carencia de rumbos, porque de lo único que está preocupado actualmente es cómo protegerse él y su entorno más cercano de las investigaciones fiscales.

“El Perú no puede estar supeditado a esas circunstancias (…) elecciones generales en un plazo corto, que no pase del año 2023. No veo viable que se vaya el presidente Castillo y se quede a cargo de la presidencia del Perú un Congreso que, según la última encuesta, solo el 1% confía en sus decisiones”, declaró Martín Vizcarra.

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DE LIMA

El Poder Judicial autorizó al expresidente Martín Vizcarra a que pueda ausentarse de la localidad donde reside en Lima Metropolitana del 12 al 18 de setiembre próximos para que pueda viajar a las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque y Piura para cumplir con una serie de actividades vinculadas a su partido político Perú Primero.